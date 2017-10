Qatar, alcolici vietati in spazi pubblici durante i Mondiali

Il consumo di bevande alcoliche sarà permesso in Qatar durante i Mondiali di Calcio del 2022, ma non negli spazi pubblici. Lo ha dichiarato il Segretario Generale del Comitato Supremo per il Completamento e il Patrimonio, Hassan al Thawadi.

"L'alcol sarà permesso, ma non sarà permesso in spazi pubblici. Sarà consentito (bere alcolici) solo in specifiche aree designate, ma, per esempio, non si potrà camminare per strada bevendo alcolici" ha spiegato al Thawadi in un'intervista per il New York Times.