Qatar, Mondiali 2022 non sono in discussione

Il Qatar fa sapere che non rinuncerà alla possibilità di ospitare i Mondiali di Calcio del 2022. La notizia viene riportata dal quotidiano di Doha in inglese Gulf Times.

"I Mondiali, come la nostra sovranità, non sono in discussione, né sono negoziabili" ha affermato Saif bin Ahmed bin Saif al-Thani, direttore dell'ufficio delle comunicazioni del governo dell'emirato. La dichiarazione arriva in risposta al tweet del Generale di Dubai, Dhahi Khalfan, in cui dichiarava che se il Qatar avesse rinunciato ai Mondiali, la crisi del Golfo sarebbe giunta a un termine.