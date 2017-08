Radio e tv: autorità ha già ricevuto 21 reclami, 2 in più del 2016

Dall'inizio dell'anno l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha ricevuto 21 reclami per violazione dei principi dell'informazione. Si tratta di due ricorsi in più di quelli giuntile su tutto l'arco del 2016.

Un caso, già evaso, riguardava una trasmissione della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI).

L'organo di mediazione della SRF, che nell'iter procedurale è anteposto all'AIRR, ha dal canto suo ricevuto quasi 500 reclami soltanto per la trasmissione televisiva "Arena" dedicata alla politica. La maggior parte sono stati evasi, ma otto relativi all'edizione del 24 febbraio 2017 intitolata "Trumps Krieg gegen die Medien" (La guerra di Trump contro i media) sono proseguiti fino all'AIRR. Quest'ultima deve ancora ancora esprimersi in merito, si legge in un comunicato odierno.

Finora i ricorsi giunti all'AIRR che hanno riguardato trasmissioni diffuse da emittenti della SSR sono stati 21. Si è trattato in particolare di programmi radiotelevisivi della svizzerotedesca SRF (19), nonché uno a testa della RSI e della Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Nessuno riguardava la francofona RTS.

Cinque concernevano pubblicazioni sui siti online delle varie emittenti radio-tv della SSR. Dal luglio 2016, l'autorità si occupa infatti anche delle offerte editoriali extra della Società svizzera di radiotelevisione, come quelle online o il teletext.

In un solo caso, quello riguardante un video pubblicato sulla pagina Facebook di SRF-News e intitolato "Putin macht den Cowboy" (Putin fa il cowboy), è stata accertata una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Nel video, secondo l'AIRR, non si spiegavano elementi essenziali. Inoltre, venivano diffuse dichiarazioni fuori dal contesto e opinioni personali non presentate in quanto tali.

È stato invece respinto oggi, in una deliberazione pubblica a Bienne (BE), un reclamo relativo a una pubblicazione sul sito online della RSI, che si riferiva a una bagarre scoppiata durante il Carnevale Rabadan di Bellinzona. Secondo l'AIRR, in questo caso non v'è stata una violazione del principio della corretta presentazione dei fatti. L'articolo in questione presentava semmai alcune lacune, ma su aspetti secondari, si legge in una nota, in cui si precisa che il ricorso è stato respinto all'unanimità.

L'AIRR è una commissione extraparlamentare della Confederazione. Composta di nove membri che esercitano la loro funzione a titolo accessorio, è presieduta dall'avvocato grigionese Vincent Augustin. Le sue decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.