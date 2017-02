Raiffeisen: cala l'utile nel 2016

Risultato in calo per Raiffeisen lo scorso anno: il numero tre del settore in Svizzera ha chiuso il 2016 con un utile netto di 754,1 milioni di franchi, pari a una flessione del 6,6%. In diminuzione anche il patrimonio gestito, ridottosi del 2,9% a 202,8 miliardi.