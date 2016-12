Rapina a hôtel Ibis di Sion (VS)

Un individuo con un'arma in pugno è penetrato poco prima di mezzanotte nell'albergo Ibis di Sion (VS) costringendo il personale a consegnargli l'incasso della giornata, che non è stato quantificato, poi si è dato alla fuga, fa sapere la polizia vallesana.