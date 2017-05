Rapina medico ma gli lascia il resto, "ho bisogno 30 euro"

L'originale rapina è avvenuta lo scorso 27 marzo, nel quartiere Barriera di Milano. "Giuro sui miei figli che glieli restituisco", ha aggiunto il rapinatore, dopo avere preso 50 euro (53,5 franchi) dal medico e avergli restituito una banconota da 20 euro.

I militari dell'Arma l'hanno individuato grazie ad alcune testimonianze e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Arrestato su ordinanza del pubblico ministero (pm) Alessandra Pfiffner, è stato messo ai domiciliari.

Il medico ha riferito agli investigatori che un episodio simile si era già verificato a settembre, quando lo stesso rapinatore, armato di pistola, gli aveva chiesto 18 euro. "Sono appena uscito di prigione e devo raggiungere mia moglie a Siena, per un funerale. Se non vado, lei chiede il divorzio", aveva spiegato. "Andiamo al bancomat e prelevi. Se non trovo i soldi mi sparo". In questa occasione era stato però costretto a fuggire perché i pazienti in sala d'attesa avevano iniziato a rumoreggiare.