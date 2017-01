Rega: 350 interventi da Natale

In Ticino gli elicotteri della Rega hanno tratto in salvo 20 persone il 27 dicembre dai monti sopra Chironico. Tre giorni dopo è intervenuta ad Arosa (GR) per trasportare in ospedale tre feriti dall'incendio che ha devastato il Posthotel Holiday Villa.

Dal canto loro, gli aerei della Rega hanno rimpatriato una ventina di persone, in particolare da Thailandia, India e Europa meridionale. Altri sono rientrati con aerei di linea - da Singapore e dall'Irlanda - accompagnati da personale medico della Rega, indica la Guardia aerea svizzera di soccorso in una nota.