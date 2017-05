Remota isola Pacifico la più inquinata da rifiuti plastica

Si tratta di Henderson Island nell'arcipelago di Pitcairn, territorio britannico d'oltremare, designata nel 1988 sito Unesco del patrimonio mondiale perché è indisturbata da attività umane e ospita specie uniche di uccelli e di piante.

Scienziati dell'australiana University of Tasmania e della britannica Royal Society for the Protection of Birds hanno censito i rifiuti di plastica sulle sue spiagge.

E hanno trovato che in media, esse contengono 239 pezzi per metro quadrato, nonostante l'isola disti più di 4.500 km dal più vicino insediamento umano rilevante. Un totale stimato di 37,7 milioni di pezzi, per un peso totale di 17,6 tonnellate.

La maggior parte sono oggetti di uso quotidiano come accendini, rasoi di plastica, spazzolini da denti, cucchiaini di plastica e succhiotti per bebè.

L'alto livello di contaminazione è dovuto in parte alla corrente che circola in senso antiorario detta South Pacific Gyre e trasporta rifiuti dal Sud America.