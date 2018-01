Rep. Ceca: problemi per Babis da Antifrode, fiducia a rischio

Il rapporto dell'Ufficio europeo per la lotta Antifrode (Olaf) ha confermato "l'irregolarità" nell'uso dei contributi Ue, per la costruzione del resort agroturistico di lusso "il Nido della Cicogna", realizzato dall'imprenditore che fa politica e che ha vinto le elezioni.

La circostanza è stata verificata dai deputati del comitato delle immunità parlamentari, che hanno visionato il documento dell'Olaf, presso la direzione della polizia a Praga. "Le conclusioni dell'Olaf riguardano l'irregolarità e il sospetto di frode e il danneggiamento degli interessi Ue", ha detto alla Ctk Jakub Michalek (Pirati), secondo il quale le conclusioni dell'Antifrode corrispondono a quelle della polizia ceca.

"L'Olaf non è un dio", ha reagito Babis, che ha avviato ricorso al mediatore europeo. Il Parlamento dovrà decidere martedì prossimo se privare Babis dell'immunità parlamentare e consegnare lui e il suo vice Jaroslav Faltynek di nuovo alla giustizia penale. Il giorno dopo, mercoledì, il governo di minoranza di Babis chiederà in Parlamento la fiducia. Se non dovesse ottenerla, però, il presidente Milos Zeman ha già promesso a Babis di affidargli anche il secondo tentativo. Magari in cambio del suo appoggio nell'elezione diretta del presidente il cui primo turno si terrà la prossima settimana, il 12 e il 13 gennaio.