Repower: arriva nuova responsabile delle finanze

Nuova responsabile delle finanze per Repower: il gruppo energetico grigionese ha nominato Brigitte Krapf, una 35enne che dal 2014 guida il comparto Tesoreria della società. Lo si legge in un comunicato odierno.

Subentrerà il primo febbraio a Stefan Kessler, che - come già annunciato in settembre - lascia l'impresa dopo undici anni per affrontare nuove sfide professionali.

Prima di accedere a Repower Krapf ha lavorato per 13 anni in funzioni diverse presso UBS a Coira, New York, San Gallo e Zurigo. Ha un Master of Advanced Studies in Corporate Finance.