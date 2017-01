Richemont: cresce fatturato nel terzo trimestre

A tassi di cambio costanti, la crescita del fatturato del gigante del lusso è stata del 5%.

A livello regionale, in Europa è salito del 3% nel terzo trimestre, dopo il -17% registrato nel primo semestre dell'esercizio, sottolinea Richemont in una nota odierna. La progressione è stata sostenuta principalmente dalle vendite locali, dagli acquisti dei turisti nel Regno Unito, così come dai buoni affari nel settore dei gioielli.

La crescita del 10% nella regione Asia-Pacifico è in gran parte dovuta alle buone performance in Cina e Corea del Sud. Continua invece il declino di Hong Kong e Macao. In America la crescita è stata dell'8%, sostenuta dalla gioielleria e dalla riapertura di un punto di vendita a New York.