Ricorre a TF tifoso condannato per ferimento spettatore con petardi

Ricorrerà al Tribunale federale (TF) il 24enne condannato in agosto a tre anni di reclusione - per metà sospesi - per aver lanciato due petardi e altrettanti fumogeni durante una partita di calcio a Lucerna, ferendo uno spettatore.

Lo ha confermato oggi all'ats l'avvocata, Manuela Schiller. A suo avviso, nella sentenza del 9 agosto scorso il Tribunale penale federale (TPF) non ha trattato o ha valutato in modo non corretto alcune questioni.

L'imputato, sostenitore del San Gallo, era stato riconosciuto colpevole di uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, lesioni gravi (a danno dello spettatore), ripetuto danneggiamento (del campo da gioco) e ripetuta violazione della legge federale sugli esplosivi.

Oltre alla reclusione, al giovane, identificato attraverso i filmati delle telecamere, era stata inflitta anche una pena pecuniaria di 180 aliquote da 50 franchi, pure sospesa, e una multa di 700 franchi.

A suo carico anche il versamento di un'indennità per torto morale di 12'000 franchi allo spettatore che in quell'incontro di Super League del 21 febbraio 2016 aveva subito danni irreversibili all'udito per lo scoppio di un petardo.

Il TPF aveva disposto pure il pagamento di diverse decine di migliaia di franchi come risarcimento per spese giudiziarie e come compenso per gli avvocati delle parti lese, vale a dire lo stesso ferito e la società Swissporarena Events, che gestisce lo stadio di Lucerna teatro dei fatti.