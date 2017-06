Ricorso Fondazione Gala-Dalì contro esumazione

Il ricorso, ha precisato in una nota la Fondazione co-erede legale con il ministero delle Finanze spagnolo del maestro surrealista morto nel 1989, sarà presentato nei prossimi giorni". Maria Pilar Abdel Martinez, 61 anni, sostiene di essere nata da una relazione fra la madre Antonia, allora domestica in una famiglia in vacanze a Caaques, e il pittore.