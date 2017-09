Riforma previdenza: dalle urne esce un doppio "no"

Per passare ci volevano due "sì", ma dalle urne è uscito un doppio "no": la riforma della previdenza vecchiaia 2020 è stata bocciata oggi in votazione popolare in modo più netto di quanto previsto ed è stato respinto, seppur di misura, anche l'aumento dell'IVA.

A conteggio ultimato la Legge federale sulla previdenza per la vecchiaia è stata respinta con 1'320'830 voti (pari al 52,7%) contro 1'186'079, mentre la proposta di innalzamento dell'imposta sul valore aggiunto, volta a garantire il finanziamento della riforma, è stata rinviata al mittente per un soffio: 1'257'032 voti (50,05%) contro 1'254'675. Lo scarto, di sole 2'357 schede, è il più esiguo di tutti i tempi, perlomeno per quanto riguarda le votazioni dove erano in gioco modifiche costituzionali. L'affluenza alle urne è stata del 46,7%.

Per il Consiglio federale e il parlamento si tratta di una cocente sconfitta, la seconda quest'anno dopo il voto negativo dello scorso febbraio sulla terza riforma dell'imposizione delle imprese. Ma in tema di previdenza vecchiaia le proposte di riforma, quale che fosse la loro provenienza, hanno sempre avuto vita difficile.

L'ultima bocciatura risale al settembre dello scorso anno, quando l'iniziativa popolare AVSplus, presentata dal fronte sindacale, è stata chiaramente respinta a livello federale con il 59,4% dei voti, senza contare che nel marzo del 2010 l'elettorato aveva silurato una riduzione del cosiddetto tasso di conversione, quello che serve a calcolare le rendite del secondo pilastro, nella misura di oltre il 70%.

Le statistiche della consultazione odierna mostrano che 16 cantoni, tra cui i Grigioni, hanno detto di "no" sia al decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA, sia alla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.

Due Cantoni, Vaud e Lucerna, hanno espresso un voto contrastato: hanno in altri termini accettato l'innalzamento dell'imposta sul valore aggiunto, ma respinto la riforma dell'AVS. Otto cantoni, infine, hanno detto di "sì" alle due proposte: si tratta di Ticino, Giura, Basilea Città, Friburgo, Neuchâtel, Vallese, Zurigo e Berna: in questo ultimo cantone, relativamente alla riforma dell'AVS, lo scarto tra favorevoli e contrari è stato di 29 schede soltanto. Parte di questi cantoni, tra cui il Ticino, si erano già espressi dodici mesi fa a favore dell'iniziativa AVSplus.

Il consenso è quindi stato troppo debole perché la riforma caldamente sostenuta dal consigliere federale Alain Berset superasse lo scoglio popolare, tanto più che in materia di IVA era necessaria la doppia maggioranza: dei votanti e dei cantoni.

I più ostili alla riforma previdenziale sono risultati Appenzello interno (62,7% di no all'IVA; 63,3% di no alla riforma AVS), Svitto (62,2%; 64,3%) e Glarona (61,4%; 63,0%). Nelle posizioni alte di questa speciale classifica un solo cantone romando: Ginevra, con percentuali negative del 57,4% e 60,3%. In questa parte della Svizzera, come peraltro a Vaud, erano molto forti i comitati contrari di sinistra. I maggiori sostenitori sono invece stati Giura (57,8% di sì all'innalzamento dell'IVA; 56,8% a favore dell'AVS), davanti a Basilea Città (56,6%; 55,0%) e Friburgo (56,1%; 54,1%).

In Ticino i voti favorevoli all'aumento dell'IVA sono stati pari al 55,2%, quelli a sostegno della riforma al 53,9%. Percentuali rovesciate nei Grigioni: 52,7% di "no" nel primo caso, 54,2% di voti negativi nel secondo. Per aree geografiche nessun cantone svizzero tedesco ha sostenuto entrambi i progetti, ad eccezione di Zurigo e Basilea Città, mentre tra i cantoni romandi solo Ginevra ha espresso un doppio "no".

L'età pensionabile delle donne non verrà quindi innalzata a 65 anni e le rendite AVS per i nuovi pensionati non verranno aumentate di 70 franchi mensili. Anche il tasso di conversione del secondo pilastro non verrà ritoccato verso il basso. Berset, a vent'anni dall'ultima riforma, non è riuscito a convincere gli elettori della bontà del suo mastodontico progetto.