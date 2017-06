Rilasciati gli arrestati dopo strage Manchester

Subito dopo l'attacco le autorità avevano parlato di un "network" terroristico che aveva contribuito alla strage ed erano finite in manette 22 persone.

Ma per nessuno di questi è stato trovato un legame con Abedi, il quale di sicuro ha assemblato l'ordigno da solo. Non è ancora chiaro se abbia agito in solitario nel procurarsi il materiale per costruire la bomba.