Ringier riorganizza la direzione

La riorganizzazione è una conseguenza della "trasformazione in un gruppo mediatico internazionale" e degli "investimenti nel campo digitale", indica oggi Ringier in una nota.

I cambiamenti, che diventeranno effettivi dal primo ottobre, si tradurranno in una ridistribuzione dei compiti all'interno della direzione. Robin Lingg, attuale responsabile di Ringier in Africa e in Asia, dirigerà il segmento "mercati", che comprende in particolare i portali Jobcloud e Scout24.

Ralph Büchi resta alla guida delle pubblicazioni di Ringier Axel Springer Svizzera e Ringier Axel Springer Media. Dal primo marzo assumerà inoltre la direzione delle pubblicazioni in Africa e in Asia.