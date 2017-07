Rinnovabili superano nucleare in Usa, è prima volta da 1984

Per la prima volta in oltre trent'anni, negli Stati Uniti a marzo e ad aprile le fonti rinnovabili hanno generato più elettricità degli impianti nucleari.

Lo ha reso noto l'Energy Information Administration (Eia), l'agenzia statistica indipendente del Dipartimento Usa dell'energia.

Il superamento delle fonti verdi sul nucleare non si verificava dal luglio 1984.

L'evento, spiega l'Eia, dipende da due fattori: da un lato la crescita delle rinnovabili; dall'altro i programmi di manutenzione a cui vengono sottoposti gli impianti nucleari in primavera e autunno, quando la domanda elettrica complessiva è più bassa rispetto all'estate e all'inverno.

Una produzione record sia nell'eolico che nel fotovoltaico, insieme all'aumento registrato nell'idroelettrico grazie a piogge e nevicate più intense negli Stati occidentali degli Usa durante l'inverno scorso, hanno comportato una crescita della generazione elettrica rinnovabile in primavera, scrive l'Eia.

Sull'altro fronte, la produzione di elettricità da centrali nucleari in aprile è stata la più bassa dal 2014. L'agenzia prevede tuttavia che in estate il nucleare tornerà a produrre più elettricità delle rinnovabili, e lo stesso varrà per l'interno 2017.