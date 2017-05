Ripristinati i servizi on line della Posta

I servizi on line della Posta sono rimasti fuori uso oggi per alcune ore a causa di un guasto alla rete informatica. L'accesso al sito di PostFinance e i pagamenti con le Postcard hanno ripreso progressivamente a funzionare a partire dal primo pomeriggio.

"Le cause esatte della panne non sono ancora chiarite", scrive la Posta sul suo sito. Il gigante giallo esclude per il momento un'azione di hackeraggio e sottolinea che la sicurezza dei dati non è stata messa in pericolo.

Il guasto si è fatto sentire a partire dalle 10.00 ed ha interessato anche i servizi interni, comprese le e-mail e i servizi telefonici. "Gli specialisti continuano a lavorare a pieno ritmo per risolvere definitivamente i problemi e scoprirne la causa", scrive la Posta.