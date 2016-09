Riuscito referendum contro Riforma dell'imposizione delle imprese

Il comitato all'origine della raccolta firme - composto di PS, Verdi, sindacati e altre organizzazioni - informa in un comunicato odierno di aver già raccolto oltre 60'000 sottoscrizioni, quando ne bastano 50'000 da inoltrare entro il 6 ottobre.

Secondo i referendisti, la RI imprese III non è trasparente ed equilibrata: prevede una vasta scelta di regali fiscali per le grandi aziende e perdite miliardarie per le collettività che dovranno essere colmate con tagli alle prestazioni o aumenti di imposte per le persone fisiche.

Le prossime settimane permetteranno di completare la fase di raccolta e la convalida delle firme. Il popolo potrebbe essere chiamato ad esprimersi già il 12 febbraio 2017, si legge nella nota.