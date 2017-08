Von Roll: torna nelle cifre nere nel primo semestre 2017

Il fatturato è aumentato dell'1,5% in un anno a 176,8 milioni di franchi, ha indicato la società che si è trasferita a Breitenbach (SO) da Wädenswil (ZH). Sul piano operativo, l'utile prima della deduzione di interessi e imposte (EBIT) è tornato in positivo con 7,3 milioni (primo semestre 2016: -5,4 milioni).

Il miglioramento si spiega con un mercato stabile e misure efficaci a livello di produzione e distribuzione. Le entrate di ordinazioni al 30 giugno erano in progressione dell'8,1% a 186,4 milioni di franchi.

Per l'esercizio in corso, Von Roll intende proseguire il miglioramento delle strutture. Il gruppo intende realizzare a medio termine un margine EBIT superiore all'8%.