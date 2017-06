Romania: ex presidente Iliescu a giudizio per scontri 1990

I fatti si riferiscono agli incidenti verificatisi nel 1990, quando a Bucarest - dove da poco era stato rovesciato nel sangue il regime comunista di Nicolae Ceausescu - scoppiò una rivolta popolare contro i nuovi leader appena arrivati al potere.

Il presidente Iliescu ed il premier Roman decisero di far intervenire i minatori della valle del Jiu per sedare la rivolta, scatenando quella che fu in pratica una guerra civile durata due giorni, dal 13 al 15 giugno del 1990, e conclusasi con sei morti. Non si conosce la data dell'inizio del processo a Iliescu e Roman.