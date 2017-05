Ross, pronti a riprendere negoziati su Ttip

Il ministro per il Commercio Usa, Wilbur Ross, ha annunciato a sorpresa sulla Cnbc di essere pronto a riprendere i negoziati con l'Ue sul trattato di libero scambio Ttip.

"L'Ue - ha detto - è uno dei nostri più grandi partner commerciali e qualsiasi negoziato legalmente dovrà essere condotto a livello europeo e non con le singole nazioni". Per Ross "questo rende sensato continuare i negoziati sul Ttip e lavorare a una soluzione che aumenti gli scambi globali e riduca invece il nostro deficit commerciale".

"Non è un caso che mentre ci siamo ritirati dal Ttp (l'accordo di libero commercio con 12 Paesi del Pacifico, ndr), non ci siamo ritirati dal Ttip", ha detto Ross, dopo che i negoziati erano stati di fatto congelati per le posizione ostili di Trump, più favorevole a negoziati bilaterali con singole nazioni.

Secondo lo Us Census Bureau, il deficit commerciale Usa con l'Ue nel 2016 si è attestato a 146,3 miliardi di dollari. Dall'inizio dell'anno il deficit ha raggiunto quota 32,1 miliardi.