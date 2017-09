Ruag: quasi 40 licenziamenti

Il presidente della direzione, Urs Breitmeier, ha confermato che il provvedimento interessa 12 collaboratori del settore Cyber Security Svizzera. A questi si aggiungono 18 licenziamenti nell'unità Landsystems. Dovranno partire anche nove addetti che svolgono funzioni di supporto. Gli interessati lavorano soprattutto nei siti di Thun e Berna, e una-due persone a Zurigo, ha aggiunto Gähwiler.

Il sindacato Unia, contattato dalla "Berner Zeitung" che ha anticipato la notizia, ritiene che visto il numero di partenze, la Ruag debba condurre una procedura di consultazione. Dal canto suo il sindacato Syna rivendica trattative per un piano sociale.

Nel primo semestre dell'anno la Ruag ha registrato un fatturato in crescita del 5,2%, ma una flessione dell'utile netto del 21,5%. L'utile operativo Ebit si è contratto del 18,6%. In Svizzera lavorano per Ruag quasi 4500 persone.