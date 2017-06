Ruag Space e Dynetics: importante mandato dalla NASA

Ruag Space e l'americana Dynetics hanno ottenuto un importante mandato dall'azienda spaziale statunitense NASA. Insieme svilupperanno il cosiddetto Universal Stage Adapter, componente necessaria per il razzo lanciatore Space Launch System.

In totale il contratto ha un valore stimato di 221 milioni di dollari (al cambio attuale circa 213 milioni di franchi), si legge in un comunicato odierno di Ruag. I lavori principali verranno svolti da Dynetics, mentre Ruag Space si occuperà soprattutto delle rifiniture e della preparazione di strutture in fibre di carbonio.