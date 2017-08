Russia: 25 edifici in fiamme a Rostov, 560 evacuati

Almeno per il momento - sottolinea la Tass - non si registrano morti, ma almeno tre persone sono state trasportate in ospedale. Oltre 400 persone e 200 mezzi, tra cui aerei ed elicotteri, sono impegnati nello spegnimento delle fiamme. Nei quartieri adiacenti, interrotte per motivi di sicurezza le forniture di gas ed elettricità.