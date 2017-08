Russia: 4 miliziani uccisi da polizia in Inguscezia

Quattro miliziani sono stati uccisi dalla polizia russa in un'operazione antiterrorismo in Inguscezia, nell'instabile Caucaso russo: lo riferisce l'agenzia Interfax citando una fonte bene informata.

"Quattro miliziani - ha spiegato la fonte - sono stati uccisi in una casa privata in un centro abitato nel distretto di Malgobek in seguito a una operazione di polizia".