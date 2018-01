Russia: bocciato appello Navalni contro esclusione elezioni

La sezione più alta della Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato da Alexei Navalni in cui chiedeva di rovesciare la sentenza di primo grado e costringere così la Commissione Elettorale Centrale a permettergli di correre alle presidenziali del 2018.

Il giudice della Corte Suprema ha stabilito che "la decisione del tribunale di primo grado della Corte Suprema resta immutata". Lo stop della Commissione entra dunque in vigore.

Il legale di Navalni, Ivan Zhdanov, ha detto che ricorrerà in appello "al Presidium e alla Corte Costituzionale". "In teoria Navalni potrebbe avere ancora delle possibilità di partecipare alle elezioni ma in pratica è un'eventualità trascurabile", ha aggiunto. Navalni aveva inoltre manifestato l'intenzione di appellarsi alla Corte Europea dei Diritti Umani. Lo riporta Interfax.