Russia: cade aereo militare con 92 passeggeri, escluso attentato

Il velivolo aveva decollato da circa 20 minuti dalla cittadina turistica di Sochi, sul Mar Nero, quando è scomparso dai radar. "Otto membri dell'equipaggio e 84 passeggeri erano a bordo", ha precisato il ministero della Difesa russo, citato da Russia Today.

L'apparecchio era in volo verso base russa nella la provincia siriana di Latakia, dove la celebre Banda Alexandrov, con decine di cantori, avrebbe dovuto tenere un concerto per le festività di capodanno per i militari russi dislocati in Siria.

Il capo del commissione Difesa del Senato russo, Viktor Ozerov, ha "escluso totalmente la tesi dell'attentato. L'aereo apparteneva al ministero della Difesa russo ed è precipitato nello spazio aereo russo. Una simile tesi è impossibile". Secondo Ozerov, l'incidente aereo potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico o da un errore dell'equipaggio.

I rottami dell'aereo sono sparsi in un'area di un chilometro e mezzo lungo la costa, alla profondità di circa 50-100 metri. I primi corpi delle vittime affiorano a circa sei chilometri dalla costa, rende noto l'agenzia Ria Novosti ripresa dai media russi.

Il ministero della Difesa ha pubblicato sul proprio sito la lista dei nomi dei passeggeri. Tra questi ci sono anche alti responsabili come il direttore del Coro dell'Armata rossa, Valéri Khalilov, e il capo dipartimento della cultura del ministero della Difesa, Anton Goubankov. Lo scrive Russia Today.

La lista include 8 membri dell'equipaggio, 8 militari, 64 membri del Coro, due responsabili civili, un membro di un'organizzazione umanitaria internazionale e 9 giornalisti. Si tratta degli inviati dei canali Ntv, Channel One e Zvezda.