Russia: estratto diamante 181 carati, il più grande d'Europa

In una miniera di Arkhanghelsk, in Russia nord-occidentale, è stato estratto un diamante da 181,68 carati: il più grande mai trovato in Europa. Lo scrive la Tass.

Il diamante, rinvenuto nella miniera 'Vladimir Grib', è il quinto superiore ai 180 carati estratto in una miniera russa dall'inizio del secolo. I primi tre per dimensioni di questa lista sono stati trovati in Jacuzia, in Russia nord-orientale.