Russia: Ksenia Sobchak si candida a presidenziali 2018

Ksenia compirà 36 anni il prossimo 5 novembre e in una lettera inviata al quotidiano economico Vedomosti spiega le ragioni della sua scelta.

"La mia partecipazione alle elezioni potrebbe davvero essere un passo avanti verso la trasformazione del nostro Paese, di cui c'è tanto bisogno", scrive.

Ksenia Sobchak ha detto inoltre che la sua candidatura può essere considerata come una scelta "contro tutti", facendo riferimento alla possibilità un tempo prevista nella scheda elettorale di barrare, per l'appunto, la casella "contro tutti", opzione abolita a partire dal 2006.

"Io - aggiunge - non sarò un candidato qualunque, ma un megafono per tutti quelli che non possono presentarsi alle elezioni: sono disposta a trasmettere critiche contro il sistema attuale e di queste critiche ce ne sono tante in ogni parte dello spettro politico. Sono disposta a veicolare proposte sia di sinistra sia di destra poiché i problemi della corruzione e del potere immutabile sono più grandi delle nostre divergenze ideologiche".

"Io - prosegue - non appartengo a nessun partito, non sono legata a logiche di gruppi di potere, non sono né a favore né contro il fatto che la Crimea sia russa, ma credo che siano i cittadini, tramite le elezioni, a dover tenere a bada il potere e sono i cittadini, insieme alla comunità internazionale e ai nostri vicini, a dover scegliere a chi appartiene la Crimea".