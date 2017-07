Russia: Navalni, servizi seguono me e la mia famiglia

"I servizi di sicurezza ci seguono. Seguono i miei figli, mia moglie e me. Le auto passano continuamente accanto. Io non ci faccio neanche più attenzione, ma Yulia (la moglie, ndr) si preoccupa davvero". Lo ha detto Alexiei Navalni in un'intervista alla Reuters.