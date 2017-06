Russia: Putin accusa Bbc di 'propaganda' pro-Navalni

A una domanda di una giornalista della Bbc che gli chiedeva delle recenti proteste e dell'ondata di fermi e arresti in Russia, Putin ha risposto di "non stupirsi" che una domanda del genere sia stata fatta proprio dall'emittente britannica. "Non dubitavo - ha detto Putin - che lei facesse proprio questa domanda perché in un certo senso è la propaganda delle persone che voi sostenete".