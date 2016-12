Russia: salgono a 74 i morti per aver bevuto lozione bagno

Sale ad almeno 74 il numero delle persone morte a Irkutsk per aver bevuto, come se fosse una bevanda alcolica, una lozione per il bagno al biancospino che, a quanto pare, conteneva metanolo e non (o non soltanto) etanolo come indicato nella confezione.