Russia: ubriaco in auto nelle sale dell'aeroporto di Kazan

Un'auto guidata da un ubriaco ha sfondato ieri sera una parete di vetro dell'aeroporto internazionale di Kazan ed ha girato a tutta velocità per il terminal dello scalo russo.

Secondo Novaia Gazeta, dopo aver fatto un giro per la sala dove i passeggeri attendevano di imbarcarsi, l'auto ha sfondato un'altra parete ed è uscita dall'edificio, dove è stata fermata dalla polizia. Al volante c'era un uomo di mezza età in preda ai fumi dell'alcol ed è stato arrestato. Non si registrano feriti.