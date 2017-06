Russiagate: giuristi divisi su impeachment dopo parole Comey

Secondo Andrew Wright, docente di legge criminale alla Savannah Law School, la deposizione dimostra che il presidente stava facendo il possibile per far chiudere l'indagine sul suo ex consigliere per la sicurezza Michael Flynn.

Ma Bruce Green, un professore di legge alla Fordham University School of Law, sostiene che sarà difficile dimostrare che Trump intendeva ostacolare la giustizia. Il presidente, a suo avviso, potrebbe dice che stava solo garantendo per Flynn e manifestando le sue preoccupazioni su come l'inchiesta stesse interferendo con la sua capacità di espletare efficacemente le sue funzioni.