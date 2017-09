Russiagate: Trump jr, non informai papà su avvocatessa russa

Nella sua audizione a porte chiuse oggi al Senato, Donald Trump Jr, il più vecchio dei figli del presidente, ha sostenuto di non aver informato il padre dell'incontro con l'avvocatessa russa dalla quale si aspettava materiale compromettente su Hillary Clinton.

Lo riferiscono i media citando fonti presenti all'interrogatorio.

Trump jr ha inoltre detto di non sapere o di non ricordare i dettagli del coinvolgimento della Casa Bianca nella sua risposta ai primi articoli che rivelarono l'incontro. Il Wp scrisse che fu il presidente a dettare una dichiarazione in cui si sosteneva che il colloquio aveva riguardato principalmente il programma di adozioni di bambini russi.

Una serie di email diffuse successivamente aveva invece svelato che Trump jr accettò di vedere l'avvocatessa dopo che gli era stata ventilata la possibilità di ricevere materiale dannoso per Hillary Clinton, all'epoca rivale del padre nella corsa alla Casa Bianca.