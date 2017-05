Saga Madoff in tv, De Niro è Bernie, Pfeiffer la moglie

Robert De Niro sarà Madoff mentre Michelle Pfeiffer la moglie Ruth in un film prodotto da Hbo e dal titolo, 'Truth and Consequences: Life Inside the Madoff Family'.

Per impersonare Ruth Madoff, Michelle Pfizer ha avuto modo di incontrare la donna personalmente. Abbandonati i fasti e le opere d'arte, Ruth Madoff vive attualmente in Connecticut lontano dallo sguardo pubblico dopo essere rimasta sola, fra il marito in carcere, un figlio che si è suicidato dopo lo scandalo e l'altro morto per una rara forma di cancro.

Ruth Madoff si era inizialmente trasferita in Florida dopo essere stata travolta dallo scandalo, visto che non riusciva a trovare una casa a New York. Secondo indiscrezioni riportate dal New York Post, Donald Trump avrebbe rifiutato più volte di affittarle un appartamento in una delle sue proprietà.