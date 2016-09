Samsung: agenzia sicurezza Ue, stop a Galaxy Note 7 su aerei

Con una nota, l'Easa, l'agenzia europea per la sicurezza aerea, avvisa i passeggeri e i membri dell'equipaggio di tenere "i dispositivi spenti, non metterli in carica quando si è a bordo e di non spedirli con il bagaglio".

Allo stesso tempo viene ricordato ai passeggeri di "informare l'equipaggio quando un telefono è rotto, surriscaldato, produce fumo, viene perso o finisce nelle intercapedini del sedile".