Samsung: conti record, +72% utili operativi trimestre

Samsung Electronics vede un secondo trimestre con utili operativi in aumento annuo del 72%, a 14.000 miliardi di won (12,1 miliardi di dollari), i più alti nella storia della compagnia grazie ai risultati dei microchip.

Le vendite, secondo le comunicazioni della compagnia, sono stimate ai massimi di sempre a 60.000 miliardi di won (+17,8%). Il trend positivo, atteso per tutto il 2017, sembra immune dal tonfo del Galaxy Note 7 del 2016 e dalla caduta del vice presidente Lee Jae-yong, in carcere per uno scandalo di corruzione.