San Gallo: armi e oggetti rubati, due ex-poliziotti condannati

Aveva sottratto e rivenduto vecchie armi di servizio: un ex agente di polizia è stato dichiarato colpevole dal Tribunale distrettuale di San Gallo di furto e di violazione della legge sulle armi. Un secondo ex poliziotto è stato condannato per denuncia mendace.