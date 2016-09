San Gottardo: incidente nel tunnel, un ferito e disagi al traffico

La galleria stradale del San Gottardo è rimasta chiusa oggi per oltre un'ora in entrambe le direzioni per un incidente che ha visto coinvolto un motociclista con targhe italiane.

Per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire, il centauro, che stava viaggiando verso nord in territorio urano, ha urtato il cordolo con una ruota ed è scivolato per circa 60 metri prima di fermarsi. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dalla REGA, indica oggi in una nota la polizia cantonale urana, precisando che i danni ammontano a 4'000 franchi.

L'incidente, avvenuto verso le 07.15, ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni, che si sono assorbite soltanto in tarda mattinata.