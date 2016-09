Schneider-Amman riceve Juncker, immigrazione ed Europa

Schneider-Ammann e Juncker hanno fatto il punto su diversi dossier - rende noto in un comunicato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DFEFR), in particolare quello concernente l'attuazione dell'articolo costituzionale sull'immigrazione.

Il presidente della Confederazione ha spiegato il processo parlamentare in corso concernente la revisione della legge sugli stranieri. Altri temi affrontati durante l'incontro sono stati la via da seguire per la ratifica del protocollo di libera circolazione sulla Croazia e la garanzia della piena associazione della Svizzera ai programmi quadro per la ricerca Horizon 2020. È stato deciso che su questi temi in futuro Svizzera e UE manterranno uno scambio regolare.

Quanto all'ulteriore sviluppo della via bilaterale - scrive il (DFEFR) - Berna è ancora disposta a portare avanti i negoziati su un accordo istituzionale entro il quadro stabilito nel mandato negoziale. Schneider-Ammann ha confermato che la Svizzera non intende però dare il proprio consenso a un legame giuridico tra il dossier sull'immigrazione e quello concernente l'accordo istituzionale.

In serata i due presidenti partecipano alle celebrazioni organizzate per i 70 anni dello storico discorso sull'Europa tenuto da Winston Churchill proprio a a Zurigo.