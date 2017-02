Scoperto codice segreto dei virus raffreddore e poliomielite

Il prossimo passo è riuscire a neutralizzare questo codice così nascosto da essere chiamato dai biologi "Enigma", come la macchina usata dai Tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Il risultato, pubblicato su Nature Communications, si deve ai ricercatori delle università britanniche di York e Leeds, e quella finlandese di Helsinki.

La scoperta si basa su una ricerca condotta nel 2015 dallo stesso gruppo delle università di Leeds e York, che aveva identificato una serie di segnali criptati nel genoma di un virus delle piante, la cui struttura somiglia a quella dei Parechovirus che infettano l'uomo e possono causare molte malattie, dal raffreddore, alla poliomielite.

Adesso i ricercatori hanno scoperto dove sono nascosti questi segnali, hanno individuato i particolari del meccanismo e hanno visto che è identico in tutti i virus della famiglia.

''Finora si pensava che i segnali che regolano la replicazione di un virus si trovassero in una zona unica del genoma'', ha osservato Reidun Twarock, biologo e matematico dell'università di York. Lo studio, invece, suggerisce che i segnali di questo codice segreto siano nascosti in diverse regioni del genoma, ma agiscano insieme per consentire la formazione delle particelle virali.

Inoltre aver scoperto che il meccanismo è identico in tutti i ceppi significa che un singolo farmaco potrebbe essere usato contro tutti questi virus, cosa che non è possibile con un vaccino. I ricercatori sono infatti già al lavoro per esaminare i farmaci antivirali che potrebbero bloccare questi segnali e hanno in programma di sviluppare anche nuove molecole in collaborazione con le industrie farmaceutiche.

Il meccanismo, secondo il biologo Peter Stockley, dell'università di Leeds, ''funziona come le ruote dentate in un orologio svizzero e adesso dobbiamo individuare le molecole per disattivarlo, che abbiano lo stesso effetto di versare sabbia negli ingranaggi dell'orologio''.