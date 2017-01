Scossa di magnitudo 5,3 in centro Italia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 10.25 in centro Italia. La scossa - di magnitudo 5,3 - è stata sentita nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche ed è stata avvertita anche a Roma, a Firenze e in Romagna. Al momento non vi sono notizie di feriti.