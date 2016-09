SECO prevede crescita in Svizzera del 1,5% en 2016

Gli esperti della Confederazione rivedono al rialzo le loro previsioni congiunturali per il 2016. Si aspettano ormai una crescita dell'1,5% del prodotto interno lordo (Pil) della Svizzera, contro l'1,4% pronosticato in precedenza.

Un'accelerazione all'1,8% è attesa per l'anno prossimo, indica la Segreteria di stato dell'economia (SECO) in una nota diramata oggi.

Negli ultimi trimestri l'economia svizzera è ripartita, rileva la SECO. La decisione sulla Brexit, pur avendo fatto lievitare le incertezze a livello internazionale, non ha provocato finora grossi crolli sui mercati finanziari.

Il gruppo di esperti prevede tuttora una moderata ripresa della congiuntura nell'eurozona e nel resto del mondo. Per la Svizzera ciò si tradurrà in impulsi positivi sostenuti dal commercio estero e in un graduale assestamento della ripresa congiunturale.

Di conseguenza anche il leggero movimento al rialzo della disoccupazione registrato dal 2015 dovrebbe progressivamente attenuarsi per attestarsi al 3,3% (tasso medio annuo) sia nel 2016 che nel 2017.