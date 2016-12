Secondo centro federale d'asilo con 270 posti a Kappelen (BE)

Lo rende noto un comunicato odierno della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Il primo CFA - ubicato da maggio 2016 presso l'ex ospedale Ziegler di Berna - è stato adibito alla funzione di registrazione e procedura. A fine 2017 sarà in grado di accogliere fino a 350 richiedenti asilo e offrirà i locali necessari per ospitare i collaboratori incaricati di espletare le procedure, viene precisato nella nota.

Il centro di Kappelen fungerà invece in prevalenza da centro di attesa e di partenza: alloggerà richiedenti asilo in attesa di una decisione o del trasferimento in un altro Stato.

Attualmente la Confederazione si sta occupando della procedura di approvazione di allestimento del centro e sta pianificando i lavori di ristrutturazione e di costruzione necessari.

Secondo quanto convenuto all'unanimità - in occasione della seconda conferenza nazionale sull'asilo del marzo 2014 - dalla Confederazione, dai Cantoni, dall'Unione delle città svizzere e dall'Associazione dei Comuni svizzeri complessivamente la Svizzera disporrà in futuro di 5'000 posti di alloggio in centri d'asilo propri, dei quali fino a 620 nella regione di Berna. La riveduta legge mira a velocizzare le procedure d'asilo grazie all'unione di tutti gli attori in seno ai grandi centri federali.