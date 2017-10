Senato Usa approva budget, è passo avanti riforma tasse Trump

Il Senato approva il budget offrendo ai repubblicani la possibilità di sbloccare procedure speciali per consentire alla riforma delle tasse di essere approvata in Senato senza l'appoggio di senatori democratici.

Il budget è stato approvato con 51 voti a favore e 49 contrari. L'unico repubblicano a votare contro è stato Rand Paul.

Il presidente americano Donald Trump plaude al via libera al Senato della risoluzione per il budget 2018. "È un passo importante per far progredire l'agenda pro-crescita e pro-lavoro dell'amministrazione", afferma la Casa Bianca.

"La risoluzione apre la strada per liberare il potenziale dell'economia americana tramite la riforma fiscale e i il taglio delle tasse semplificando le norme e offrendo sollievo dal punto di vista finanziario alle famiglie americane".