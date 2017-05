Sequestrate a Genova 37 tonnellate 'droga del combattente'

Il carico sequestrato era in un container in transito nel porto della cittadine ligure e diretto in Libia.

Le pasticche sequestrate in porto a Genova avrebbero fruttato oltre sette milioni e mezzo di euro. Soldi, secondo gli uomini della guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate, che dovevano finanziare l'Isis.

Gli investigatori hanno scoperto l'itinerario del farmaco oppiaceo e come era stato camuffato. Partite dall'India, le pastiglie erano state regolarmente dichiarate nelle bolle di accompagnamento come medicinali e erano dirette allo Sri Lanka. Qui il carico è stato trasferito in altri container e 'nascosto' in mezzo a coperte e shampoo.

Il container, di passaggio dal porto di Genova, avrebbe dovuto raggiungere la Libia e in particolare le città di Mosul e Tobruk. Qui le pasticche sarebbero state vendute a due dollari l'una a fronte di un costo iniziale di 77 centesimi. Il ricavo sarebbe servito a finanziare il terrorismo islamico e in particolare l'Isis.