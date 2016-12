Serbia: Babbi Natale in moto invadono il centro di Belgrado

Oltre 300 motociclisti vestiti in costume da Babbo Natale hanno attraversato oggi le strade di Belgrado e si sono diretti verso l'Istituzione per l'infanzia e la gioventù 'Sremcica'.

Tradizionalmente, dal 2007, ogni ultimo sabato dell'anno i membri del BJBajkers club vestiti in abiti di Babbo Natale, creano una impressionante colonna di moto e si dirigono verso l'Istituto di Fondazione in 'Sremcica' vicino a Belgrado, dove ai bambini con difficoltà nello sviluppo mentale distribuiscono i regali per Natale e per Capodanno, organizzano un programma di intrattenimento e passano tutto il giorno con i loro piccoli amici.

Anche quest'anno i bikers hanno portato regali ai bambini, che li aspettano per mesi. BJBiker Club raccoglie oltre 23.000 motociclisti registrati in tutta la Serbia, che organizzano simili manifestazioni nelle altre città del Paese.