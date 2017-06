Serbia: Vucic, Ana Brnabic è nuova premier, donna e lesbica

Lo ha annunciato il neopresidente Aleksandar Vucic, che ha affidato a Brnabic l'incarico di formare il nuovo governo.

Parlando in una conferenza stampa, Vucic ha detto che "non è stata una decisione facile", aggiungendo che Ana Brnabic ha le qualità e la preparazione per portare avanti il programma di governo, proseguire nelle riforme, progredire sulla strade dell'integrazione europea e continuare a migliorare l'immagine internazionale della Serbia. Brnabic, ha osservato, si è detta fiduciosa di poter ottenere l'approvazione del suo governo in parlamento.

Ana Brnabic, 42 anni, è lesbica dichiarata e aveva già fatto ampiamente notizia lo scorso agosto quando, prima donna omosessuale, era entrata a far parte del nuovo governo di Belgrado. Ora è divenuta anche la prima omosessuale a guidare un governo in Serbia.

La carica di premier era vacante dopo l'elezione di Vucic alla presidenza nelle elezioni del 2 aprile scorso. Ad interim a guidare il governo è attualmente il ministro degli esteri Ivica Dacic.